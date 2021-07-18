Yolda bulduğu yavru karga ile muhabbeti görenleri şaşırtıyor
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Yolda bulduğu yavru karga ile muhabbeti görenleri şaşırtıyor

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yuvasından düşerek yaralanan yavru karganın, "Besle kargayı, oysun gözünü" atasözünün aksine kendisini sahiplenen kişi ile kurduğu dostluk dikkati çekiyor.

Esenyurt'ta yuvasından düşerek yaralanan yavru karganın, "Besle kargayı, oysun gözünü" atasözünün aksine kendisini sahiplenen kişi ile kurduğu dostluk dikkati çekiyor.

İstiklal Mahallesi'nde oturan Celal Dere, 3 hafta önce evinin önünde yaralı halde bulduğu kargayı tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.

Torunlarının önerisiyle "Zeytin" adını verdiği 2 aylık kargayı besleyip bakımlarını yapan Dere, kendisine sevgiyle bağlanan ve yanı başından ayrılmayan Zeytin'e adeta "bebek" gibi bakıyor. Güne birlikte başlayan, mahallede beraber dolaşan hatta beraber alışveriş yapan ikilinin bu durumu mahalle sakinlerinin dikkatinden kaçmıyor.

Mahallede kimi zaman yürüyerek kimi zaman da arabayla dolaşan ikilinin dostluğunu görenler fotoğraf çekiyor. Bugüne kadar evcil hayvan bile beslemeyen Celal Dere ile Zeytin'in muhabbeti, canlılarla konuşmadan da sevgi bağı ile diyalog kurulabileceğini herkese gösteriyor.

AA muhabirine konuşan Celal Dere, ailesinin ferdi olarak gördüğü Zeytin'i, uçup gitmediği sürece terk etmeyeceğini söyledi.

Karganın bir gün kendisini bırakıp gitmesi halinde üzüleceğini belirten Dere, "Üç haftalık bir alışkanlığımız var. Şu anda bile kedi kapmasın diye çabalıyorum. Bu da bir can taşıyor. Üzülmemek elde olmaz. Sevgi bağı kurduk, konuşmasına gerek yok. Bu şekilde o beni, ben onu anlıyorum. Bu şekilde bir hayat süreriz, güzel de olur." dedi.

Dere, yavru kargaya kendi yediklerinden verdiklerini, Zeytin'in salatalık, biber, kraker, dut, dolma ve bulgur içini severek tükettiğini dile getirdi.

Zeytin'in sokaklarda gezmeyi çok sevdiğini de anlatan Dere, "Seslendiğim anda yanıma geliyor. Dışarı çıkaracağımı anlıyor ve hemen omzuma geliyor." diye konuştu.

Dere, daha önce aday olduğu mahalle muhtarlığı seçimini az bir farkla kaybettiğini, gelecek seçimde adaylık sürecini Zeytin ile kapı kapı dolaşarak yürüteceklerini kaydetti.

Zeytin'in mahallenin maskotu olacağına inandığını dile getiren Dere, "O dönemde, yardımcımla yani Zeytin'le birlikte sokakları dolaşacağız. Zeytin'in oy getireceğine ve sevileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dere, hayvan sevgisinin bambaşka olduğunu, hayvan sevenlerin insanlara, insan seven herkesin de bu canlılara zarar vermeyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Yolda bulduğu yavru karga ile muhabbeti görenleri şaşırtıyor
Yolda bulduğu yavru karga ile muhabbeti görenleri şaşırtıyor
Yolda bulduğu yavru karga ile muhabbeti görenleri şaşırtıyor
Yolda bulduğu yavru karga ile muhabbeti görenleri şaşırtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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