Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı
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Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı

Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı İşe giderken yolda yaralı kuş gördü iş yerine veterinere gitti Bursa'da bir hayvansever işe giderken yolda gördüğü yaralı baykuşu alıp veterinere götürdü hayatını kurtardı.

23.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:28

Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı

İşe giderken yolda yaralı kuş gördü iş yerine veterinere gitti

BURSA - Bursa'da bir hayvansever işe giderken yolda gördüğü yaralı baykuşu alıp veterinere götürdü hayatını kurtardı.

Bir mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Ertuğrul Bayrak, örnek bir davranışa imza attı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan hayvansever genç yolda yaralı uçamayan bir baykuş gördü. Patronundan işe gelmediği için fırça yemek pahasına yaralı kuşu alıp Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yolunu tuttu. Burada tedavi altına alınan baykuşun kanadından yaralandığı ortaya çıktı. Burada tedavi edilen kuş iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak.

Sabah işe giderken yolda yaralı baykuşla karşılaştığını ifade eden Ertuğrul Bayrak, "İşten evime giderken bahçemde uçamayan baykuş gördüm hemen yanına gittim. Baykuşun kanadından yaralandığını fark ettim. Vakit kaybetmeden alıp Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdüm. Burada yapılan tedavinin ardından kuş doğaya salınacak. Bu kuşu ölümden kurtardığım için çok mutluyum inşallah sağlığına kavuşup biran önce doğaya salınır" dedi.

Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı

Kaynak: İHA

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