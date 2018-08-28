Yolda Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, köy yolunda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

İlçeye bağlı Eskişar köyünde ikamet eden Yaşar Ali Çakmak, otomobiliyle ilçeye gelirken, Suşehri-İmranlı karayolunun Polatderesi mevkisinde mola verdiğinde aracının yanında bir miktar para buldu. Çakmak, bulduğu parayı Suşehri Belediyesi Zabıta Amiri Ferhat Yeğin'e tutanakla teslim etti.

Yeğin, duyarlılığından dolayı Çakmak'a teşekkür etti. Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.