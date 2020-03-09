Yolda bulduğu parayı polise teslim etti
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Atatürk Bulvarı, İslahiye, Güncel

Yolda bulduğu parayı polise teslim etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Şerif Baltacı (48), yolda bulduğu 720 lirayı polise teslim etti.

09.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:33
Yolda bulduğu parayı polise teslim etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Şerif Baltacı (48), yolda bulduğu 720 lirayı polise teslim etti.

Kent merkezinde, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine giden Şerif Baltacı, kaldırımda 720 lira buldu. Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran Baltacı, sahibine ulaşamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 720 lirayı polislere teslim etti. Polisler, duyarlılığından dolayı Baltacı'ya teşekkür ederken, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek parayı düşüren kişinin bulunması için çalışma başlattı. Şerif Baltacı da yolda bulduğu paranın sahibine ulaşmasını isteyerek, "Bu para kaybeden kişi için çok önemli olabilir. İnşallah paranın sahibi bulunur ve teslim edilir" dedi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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