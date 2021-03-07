Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
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Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

07.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:30
Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi yolda bulduğu ve içerisinde bin 800 TL olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi yolda bulduğu ve içerisinde bin 800 TL olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan Yollu adlı kişi vatandaş, yolda yürürken içerisi para dolu bir cüzdan bularak zabıta ekiplerine teslim etti. Cüzdanı teslim alan belediye ekipleri, merkezi anons sisteminden içinde bir miktar para olan bir cüzdan bulunduğunun duyurusunu yaptı.

Cüzdanın sahibi Arslan Küçükatalak, belediyeye ulaşarak cüzdanın kendinin olduğunu söyleyip cüzdanı ve içindeki bin 800 TL para bulunduğunu teyit etti.

Parayı bulan Serkan Yollu, cüzdanı sahibine elleriyle teslim ederken, Yollu'ya ve belediye ekiplerine teşekkür eden Küçükatalak, minnettar olduğunu belirtti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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