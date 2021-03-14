Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
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Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi

14.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 08:15
Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi

AĞRI'da bir kişi yolda bulduğu banka kartını, 'Cami önünde bulduk, güvenilir diye bırakıyorum.

AĞRI'da bir kişi yolda bulduğu banka kartını, 'Cami önünde bulduk, güvenilir diye bırakıyorum. Anons yapabilir misiniz?' notuyla birlikte Leylekpıhar Mahallesi'ndeki Musa Ağa Camisi'nin kapı koluna bıraktı. Musaağa Camii Müezzini Dindar Taşdan, "Bu olayın bizi sevindiren yönü ise kartın camiye bırakılması, cami ve cami çalışanlarına olan güvenin göstergesidir. İnşallah sahibine ulaştıracağız" dedi.

Merkez Leylekpınar mahallesinde yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi bulduğu banka kartını Musa Ağa Camisi kapı koluna bıraktı. 'Cami önünde bulduk, güvenilir diye bırakıyorum. Anons yapabilir misiniz?' notunu yazan vatandaş bölgeden ayrıldı. İkindi namazını kılmak için Musa Ağa Camisi'ne gelen Harun Kaya, kapı kolu üzerindeki notu ve banka kartını gördü. Kaya, notu ve kartı müezzin Dündar Taştan'a teslim etti. Harun Kaya, "İkindi namazını kılmaya gelirken cami kapısının kolunun üzerinde bu kartı ve bu notu gördüm. Bu örnek davranış aslında köklerimize ne kadar bağlı bir millet olduğumuzu gösteriyor. Ben de bu notu gören biri olarak üzerime düşen görevi yerine getirip, cami müezzinimize teslim ettim. Hocamız da gereken yerlere bu durumu iletip oradan vatandaşımıza bu kartı ulaştırmaya çalışacağını söyledi. Bu tür hassasiyetlerimizin artmasını ümit ediyorum" dedi. 

'CAMİ VE CAMİ ÇALIŞANLARINA OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ'

Cami kapısına bırakılan banka kartının sahibine ulaştırılması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini belirten Musaağa Camisii Müezzini Dindar Taşdan, "Vatandaşımızdan biri bulmuş olduğu kartı camiye ve cami görevlilerine olan güveninden dolayı getirip bizim caminin önüne bırakmış. Kartı cami kapısında gören arkadaşımız ise getirip bize teslim etti. Gerek anons ederek gerekse de camiye gelen vatandaşlarımıza sorarak kart sahibinin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek istiyoruz. Eğer ki burada bulamazsak, pazartesi günü mesai saati başlayınca kartı ilgili bankaya götürüp banka aracılığıyla vatandaşımıza ulaşmalarını isteyeceğiz. Bu olayın bizi sevindiren yönü ise kartın camiye bırakılması cami ve cami çalışanlarına olan güvenin göstergesidir. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah biz de gereken neyse yapacağız ve sahibine ulaştıracağız" diye konuştu. 

Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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