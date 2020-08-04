Yolda bulduğu ağır yaralı kedi tedavi edilirken 3 gün başında bekledi VAN'ın Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Sinan Ağlar (40), yol kenarında yaralı halde bulduğu kediyi, Van'daki özel bir klinikte 750 lira harcayarak tedavi ettirdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Sinan Ağlar (40), yol kenarında yaralı halde bulduğu kediyi, Van'daki özel bir klinikte 750 lira harcayarak tedavi ettirdi. 3 gün boyunca kedinin başından ayrılmayarak iyileşmesini ve toparlanmasını bekleyen Ağlar, farklı göz renklerine sahip kedisine 'Şanslı' ismini verdi.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü otomobiliyle gezintiye çıkan beden eğitimi öğretmeni Ağlar, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Van-Ağrı karayolunda bir kedinin yol kenarında ağır yaralı olarak yattığını görünce hemen otomobilini durdurarak yardıma koştu. Ağlar, vücudunda derin diş izleri bulunan kediyi alarak 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van'daki özel bir kliniğe ulaştırdı. Yaralı Van kedisi, 2.5 saat süren ameliyatın ardından tedaviye alındı. Ağlar da 3 gün boyunca iyileşmesi ve toparlanması için kedinin başında bekledi. Sırt ve karın bölgesine 44 dikiş atılan kedi iyileşip toparlanınca da Ağlar tarafından eve götürüldü.

KEDİYİ SAHİPLENDİFarklı göz renkleri bulunan kedisine 'Şanslı' ismini verdiklerini ve bundan sonra evinde bakacağını anlatan Ağlar, "Erciş Şeker Fabrikası civarında gezerken, yol ortasında bir hareket gördüm. Önce çocuk olduğunu zannettim. Yanına gidince ağır yara almış bir kedi olduğunu fark ettim. Onu alıp ilçe merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van'a götürdüm. Özel bir klinikte kediyi ameliyata aldılar. Farklı göz renklerini de iyileşip gözlerini açınca fark ettim. Vahşi hayvanların kediye zarar verdiklerini düşünüyorum. "dedi.

Kediye bundan sonra evinde bakacağını da belirten Ağlar, "Annemler Van'da yaşıyor. Annem kediye 'Şanslı' ismini verdi. Biz de aile olarak karar aldık ve kediyi artık kendi evimizde besleyip bakacağız. Kedinin bu yaşadığı evreyi ve sağlığına kavuşmasını sosyal medyadan paylaştığımızda binlerce yorum ve teşekkür geldi. Herkesin bu konulara hassasiyet göstermesini tavsiye diliyorum." diye konuştu

Kaynak: DHA