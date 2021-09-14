BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı - Haberler
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BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Almanya'nın Berlin kentinden İzmir'e giden yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Almanya'nın Berlin kentinden İzmir'e giden yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Berlin-İzmir seferini yapan SunExpress'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki yolculardan Serpil E. rahatsızlandı.

Uçağın pilotu Koca Seyit Havalimanı görevlileriyle irtibat kurarak zorunlu iniş yapmak için izin istedi.

Alana sevk edilen sağlık ekipleri uçağın inmesinin ardından kalp krizi geçirdiği tahmin edilen hastaya müdahale etti.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen Serpil E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalandı.

BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı

BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı

BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı

BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı

BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı

BALIKESİR - Yolcusu rahatsızlanan uçak zorunlu iniş yaptı
AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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