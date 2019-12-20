Yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

20.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:48

Van'ın Tuşba ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 10 kilo 450 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde seyahat edecek yolculara yönelik uygulama gerçekleştirdi.



Yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsteki aramada, A.K.'ye ait valiz içerisinde 20 pakette 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen yolcu A.K, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA