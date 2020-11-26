Yolcunun valizinde meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
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Yolcunun valizinde meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

26.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:38
Yolcunun valizinde meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN'de yolcu otobüsünde seyahat eden G.H.'nin valizinde meyve suyu kutularında 945 gram metamfetamin ele geçirildi.

MERSİN'de yolcu otobüsünde seyahat eden G.H.'nin valizinde meyve suyu kutularında 945 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan G.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Mersin girişindeki kontrol noktasında önlem alan ekipler, durdurdukları otobüste daha önceden kimliğini belirledikleri G.H.'nin üstünü aradı. G.H.'nin üstünde uyuşturucu maddeye rastlanmayınca özel eğitimli köpek Börü ile arama yapıldı. Börü, G.H.'nin valizine tepki verdi. Ekipler tarafından açılan valizde meyve suyu kutusuna gizlenmiş 7 parça halinde 945 gram metamfetamin bulundu.Gözaltına alınan G.H., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yolcunun valizinde meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Yolcunun valizinde meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Yolcunun valizinde meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Yolcunun valizinde meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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