Yolcunun valizinde 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Yolcunun valizinde 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

22.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:57
Yolcunun valizinde 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ERZİNCAN'da otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinde 12 bin 260 adet uyuşturucu hap ile 1550 adet ampul ele geçirildi.

ERZİNCAN'da otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinde 12 bin 260 adet uyuşturucu hap ile 1550 adet ampul ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait valiz içerisinde reçeteye tabi ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ile 1550 adet ampul ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.H.Y. (63), 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


Yolcunun valizinde 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yolcunun valizinde 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yolcunun valizinde 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yolcunun valizinde 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:57:25. #1.14#
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