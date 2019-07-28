Yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcunun üst aramasında uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde yaptığı aramada, kıyafetine gizlenmiş 160 gram eroin ile 12 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA