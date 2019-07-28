Yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcunun üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcunun üst aramasında uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde yaptığı aramada, kıyafetine gizlenmiş 160 gram eroin ile 12 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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