Yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcunun üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcunun üst aramasında uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde yaptığı aramada, kıyafetine gizlenmiş 160 gram eroin ile 12 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et