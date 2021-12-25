Yolcunun üzerinden 493 adet uyuşturucu hap çıktı

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden 493 adet uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda ilçe emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerince ilçe girişinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan C.E.'nin yapılan üst aramasında, 493 adet extacy isimli uyuşturucu olarak kullanılan hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan, C.E. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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