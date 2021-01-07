Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi

07.01.2021 19:36 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:47

Son dakika habere göre Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya-Elazığ karayolu uygulama noktasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri S.T'nin üst aramasını yaptı.

Ekipler, S.T'nin bel kısmında bulunan korse içine zulalanmış 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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