Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi

Son dakika habere göre Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya-Elazığ karayolu uygulama noktasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri S.T'nin üst aramasını yaptı.

Ekipler, S.T'nin bel kısmında bulunan korse içine zulalanmış 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı