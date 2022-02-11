Yolcunun çantasındaki çikolata kutusundan esrar çıktı - Haberler
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Yolcunun çantasındaki çikolata kutusundan esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolcunun çantasındaki çikolata kutusundan esrar çıktı

Şanlıurfa'da kontrol noktasında durdurularak bagajında arama yapılan otobüsteki bir yolcuya ait çikolata kutusundan esrar çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kontrol noktasında durdurularak bagajında arama yapılan otobüsteki bir yolcuya ait çikolata kutusundan esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada Mehmet K.'ye ait çantadaki çikolata kutusunda 700 gram esrar ele geçirildi. Esrar maddesine el koyan ekipler, yolcuyu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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