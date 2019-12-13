Yolculukta tacize karşı çözüm: 'Yüzde 100 feminen' Uber, şoförle selfie

13.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:17

İnternet aracılığıyla ulaşım hizmetleri sunan Uber'in cinsel taciz vakalarıyla gündeme gelmesinin ardından, bu olayların önüne geçmek için çeşitli öneriler ileri sürüldü.



ABD'nin ardından Fransa'da da gündeme oturan problem için üretilen çözümlerden biri, kadın yolculara özel hizmet verecek kadın şoförlü araçlar. Euronews.com'da Görüntüle