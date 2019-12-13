Yolculukta tacize karşı çözüm: 'Yüzde 100 feminen' Uber, şoförle selfie
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Yolculukta tacize karşı çözüm: 'Yüzde 100 feminen' Uber, şoförle selfie

İnternet aracılığıyla ulaşım hizmetleri sunan Uber'in cinsel taciz vakalarıyla gündeme gelmesinin ardından, bu olayların önüne geçmek için çeşitli öneriler ileri sürüldü

13.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:17
Yolculukta tacize karşı çözüm: 'Yüzde 100 feminen' Uber, şoförle selfie

İnternet aracılığıyla ulaşım hizmetleri sunan 'in cinsel taciz vakalarıyla gündeme gelmesinin ardından, bu olayların önüne geçmek için çeşitli öneriler ileri sürüldü.


ABD'nin ardından 'da da gündeme oturan problem için üretilen çözümlerden biri, kadın yolculara özel hizmet verecek kadın şoförlü araçlar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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