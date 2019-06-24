Yolculuk Sırasında Uyuyakalan Bir Yolcu, Uçakta Unutuldu

Saatler süren yolculuklarda kısa süre kestirmek hemen hepimizin alışkanlığıdır. 9 Haziran'da Kanada'nın Quebec kentinden Toronto kentine uçakla seyahat eden Tiffani Adams adlı kadın da hepimiz gibi yolculuk sırasında uyumayı tercih etti. Talihsiz kadın, uynadığında kendisini park edilmiş vaziyetteki karanlık ve soğuk bir uçakta buldu. Adams, olayın ardından kabuslar gördüğünü açıkladı.

Kadın, kişisel Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda olayın detaylarını anlattı. Uçak indikten birkaç saat sonra, tamamen karanlık ve dondurucu derecede soğuk olan uçağın içinde uyandığını ve uyandığında koltuğuna emniyet kemeriyle bağlı olduğunu belirterek, yaşadığı deneyimi korkunç olarak nitelendirdi.

Adams daha sonra arkadaşı Deanna Dale'i arayıp nerede olduğunu belirtti. Talihsiz kadının şarjı, bir dakika bile konuşamadan bitti. Uçak kapalı olduğu için kadın telefonunu şarj edemedi.

Adams, kokpitte bulduğu bir el feneriyle dikkat çekmeye çalışırken Dale de Toronto'da bulunan Pearson Havaalanı ile irtibata geçti ve arkadaşının yerini bildirdi. Talihsiz kadını bulan ise bavul taşıyan araçlardan birinin sürücüsü oldu.

Air Canada da olayı doğruladı ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adams, Air Canada personeli tarafından kendisine bir limuzin ve otel odası önerildiğini ancak evine bir an önce dönebilmek için bu teklifi reddettiğini açıkladı.