YOLCULUK SIRASINDA EL SALLADILAR
AVRUPA'dan dönen Türkler kalacakları yurtlara doğru yola çıktı.
17.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:59
AVRUPA'dan dönen Türkler kalacakları yurtlara doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında kameralara el sallayan maskeli kız dikkat çekti.
Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı. Otobüsler yolda giderken, el sallayan yüzü maskeli kız dikkat çekti.
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Kaynak: DHA