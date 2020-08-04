Yolculuğunu sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü kazada öldü ESKİŞEHİR'de kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tarlaya savrulan Sercan Sönmezocak (29) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tarlaya savrulan Sercan Sönmezocak (29) hayatını kaybetti. Uşak'tan yola çıktığı öğrenilen Sönmezocak'ın sosyal medyada 'yol başlasın' yazarak motosikletiyle fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolu Yılanlı mevkisinde meydana geldi. Akşam, Uşak'tan 35 ACM 159 plakalı motosikletle yola çıktığı öğrenilen Sönmezocak, Yılanlı mevkisine geldiğinde kontrolünü kaybederek yol kenarındaki trafik işaret levhasına çarparak tarlaya savruldu. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Sönmezocak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, polis ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından Sönmezocak'ın cansız bedeni Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

INI PAYLAŞMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Sercan Sönmezocak'ın motosikletiyle Uşak'tan yola çıkmadan önce 'yol başlasın' diyerek fotoğrafını paylaştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA