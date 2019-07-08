Yolcularının kişisel bilgilerini çaldıran British Airways'e rekor ceza: 205 milyon euro
Kişisel bilgileri çaldıran British Airways 205 milyon euro ceza ile karşı karşıya
İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA), kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini bilgisayar korsanlarına çaldırması nedeniyle 183 milyon pound (205 milyon euro) para cezasına çarptırıldı.
İngiltere Bilgi Komisyon Ofisi (ICO), sistemindeki güvenlik açığı nedeniyle 500 bin kadar müşterisinin kart bilgilerinin bilgisayar korsanlarının eline düşmesine engel olamayan havayolu şirketine kesilen rekor cezayı duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı
Son Dakika Haberleri
13:22 SETA'nın kendini savunmak için dünyadan örnek gösterdiği çalışmalarda "gazeteci fişlemesi" var mı?