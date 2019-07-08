Yolcularının kişisel bilgilerini çaldıran British Airways'e rekor ceza: 205 milyon euro

Yolcularının kişisel bilgilerini çaldıran British Airways'e rekor ceza: 205 milyon euro

Kişisel bilgileri çaldıran British Airways 205 milyon euro ceza ile karşı karşıya

Yolcularının kişisel bilgilerini çaldıran British Airways'e rekor ceza: 205 milyon euro

İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA), kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini bilgisayar korsanlarına çaldırması nedeniyle 183 milyon pound (205 milyon euro) para cezasına çarptırıldı.

İngiltere Bilgi Komisyon Ofisi (ICO), sistemindeki güvenlik açığı nedeniyle 500 bin kadar müşterisinin kart bilgilerinin bilgisayar korsanlarının eline düşmesine engel olamayan havayolu şirketine kesilen rekor cezayı duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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