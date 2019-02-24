Yolcuların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 yolcunun üst aramasında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban Mahallesi'nde yol kontrol ve arama noktasında yolcu otobüsü durduruldu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri 2 yolcunun üst aramalarında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA