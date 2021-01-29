Yolcuların üst üste bindiği metro fotoğrafının İstanbul'da çekildiği iddiası

Toplu ulaşımdaki kalabalığa dikkat çekmek isteyen Demet Akalın, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak "Söylenecek çok şey var... Metrolar, otobüsler, uçaklar hınca hınç... Nereye kadar devam edecek?" notunu düştü. Akalın'ın paylaşımına yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, görüntülerin İstanbul'da değil, Madrid'de çekildiğini belirtti.

Şarkıcı Demet Akalın, kişisel Twitter hesabında kalabalık bir metro görüntüsü paylaştı ve bu fotoğrafın Nişantaşı'nda çekildiğini ileri sürdü. Toplu taşımadaki kalabalığa dikkat çekmek isteyen Akalın, paylaşımında "Söylenecek çok şey var... Metrolar, otobüsler, uçaklar hınca hınç... Nereye kadar devam edecek?" ifadelerine yer verdi.

TAKİPÇİLERİ AKALIN'I UYARDI

Akalın'ın paylaşımına kısa süre sonra takipçileri tarafından yorum yağdı. Fotoğrafın çekildiği metro istasyonun İstanbul'da değil, Madrid'de olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, Akalın'ı uyardı. Takipçilerin yorumlarına yanıt veren Akalın,görüntüyü meslektaşı Deha Bilimler'den aldığını ifade etti. Akalın, "Osmanbey durağıymış... Nişantaşı'nda giden o durakta iniyormuş. Deha'nın (Bilimler) yalancısıyım fotoğrafı ondan aldım" dedi.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN YANIT GELDİ

Akalın'ın paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan da bir yanıt geldi. Ongun, "Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den, bilginize" diye yazdı.