Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek
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Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek

İstanbul Havalimanı 28 Mayıs'ta kapılarını yolcularına açacak.

Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek
15.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:26

İstanbul Havalimanı 28 Mayıs'ta kapılarını yolcularına açacak. Uçuşların başlaması ile birlikte yolcuları bir çok yenilik bekliyor. Havalimanında alınan önlemler ile ilgili bilgi veren İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Türkiye'ye gelen her yabancı yolcunun bir PCR testinden geçmesi planlanıyor. Bavulların geçtiği x ray'ların arkasına bir dezenfekten aleti koyarak, ultravilole ışıklarla bavulların temizlenmesini sağlayacağız. X ray cihazından geçmeyi bekleyen yolcuların sosyal mesafeyi ihlal etmemeleri için sesli uyarı cihazları yerleştirildi" dedi.

Korona virüs nedeniyle bir süredir uçuşların durduğu İstanbul Havalimanı kapılarını yolcularına açıyor. Uçuşların başlamasına az bir süre kala Havalimanı yönetimi yolcuların sağlığı ve virüsten korunması için tüm önlemleri aldı.

"KORONA STANDARTLARINA UYUMLU ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Alınan önlemlerle ilgili açıklama yapan. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, " 28 Mayıs'ta yurt içine hava limanımızı açıyoruz. Bunu sağlamak içinde devletimizin koyduğu korona standartlarına uyumlu bir şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Girişte ki sterilize halılardan, termal kameralara x ray'larda personelimizin korunma prensiplerinden, çek-in kontuarlarında bir dolu bir boş uygulamasına, pasaportta ki sosyal mesafenin korunması, arkasından tüm personelin yolcuları elle değil detektörlerle arayacak" dedi.

GÜVENLİ MESAFEYİ RAHATLIKLA UYGULAYACAĞIZ

Korona virüsden korunmanın en önemli kurallarından birinin güvenli mesafe olduğunu söyleyen Samsunlu,"Tabii İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük hava limanı. Bu büyüklüğün bizim için en önemli avantajlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Korona'dan korunmanın en önemli şartları mesafe, maske ve hijyen. Maske zaten mecburi. Maske takmayanı içeriye almayacağız. Havalimanımız zaten çok büyük olduğu için bu mesafe kurallarını çok rahatlıkla yapabileceğiz. Zaten havalimanı temizliğinden çok memnunduk. Bunun sıklıklarını da yükselttik. Aynı zamanda yolcuların ellediği alanlar, yolcu bandları, yürüyen merdivenler sık sık temizleniyor" diye konuştu.

" YOLCU BAVULLARI ULTRAVİYOLE IŞIKLARLA TEMİZLENECEK"

Yolcuların yanlarında getirdiği bavullarının hava limanı girişlerinde bulunan x ray cihazlarının arkasına konan cihaz ile temizleneceğini söyleyen Samsunlu, "Bavulların geçtiği x ray'ların arkasına bir dezenfekten aleti koyarak, ultravilole ışıklarla bavulların temizlenmesini sağlayacağız. Aynı şekilde havalimanımıza 7 gün 24 saat temiz hava veriyoruz. Bu da biliyorsunuz korona ile en etkili mücadele aracı. Bunların dışında Türkiye'nin bir turizm ülkesi olması ve turizm sezonuna gelmiş olmamız nedeniyle bu normalleşme sürecini en hızlı tamamlayan ülke olmamız gerekiyor. Sağlık bakanlığının koyduğu standartları çok iyi bir şekilde uygulaya bilirsek, gerek burada gerek Türkiye'de ki diğer hava limanlarında dünyada normalleşme sürecini en kısa sürede en başarılı şekilde tamamlayan ülke olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YOLCULARI GELDİĞİ ÜLKENİN RİSK DURUMUNA GÖRE AYIRACAĞIZ "

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları geldiği ülkelerin risk durumuna göre ayrı koridorlardan geçireceklerini söyleyen Samsunlu," Bizim havalimanımızın en önemli özelliği büyüklüğü. Sadece dış hatlarda 4 tane piyarı var. Dünyada koronanın seyri ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye bile değişiyor. Ondan dolayı risk oranına göre ülkelerden gelen uçakları, havalimanı'nda ayrı ayrı noktalarda kabul edebiliriz. Buna hazırlıklıyız. Böylelikle az riskli ülkeden gelen yolcularla çok riskli ülkeden gelen yolcuların aynı ortamdan geçmemelerini aynı koridordan geçmelerini engelleyeceğiz. Türkiye'ye gelen her yabancı yolcunun bir PCR testinden geçmesi planlanıyor. Bu konuda detayları sağlık bakanlığımız hazırlayacak. Bizimde tabi havalimanı işletmecisi olarak bunların yapılacağı mekanları ve alt yapıyı hazırlamamız gerekiyor. Bizim hazır olduğumuzu sağlık bakanlığımıza bildirdik. Detayları bu gün yarın belli olacaktır. İstanbul havalimanında ayrıca alınan yeni önlemler kapsamında havalimanı giriş kapılarına paspaslar yerleştirildi. Bu paspasların içinde bulunan sıvı tüm mikropları öldürüyor. Başka bir bir yenilik ise x ray cihazından geçmeyi bekleyen yolcuların sosyal mesafeyi ihlal etmemeleri için sesli uyarı cihazları yerleştirildi. Cihaz sosyal mesafeyi ihlal eden olduğunda sesli olarak ikaz vererek yetkilileri uyarıyor" dedi.

(İHA)

Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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