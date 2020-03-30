Yolcuların ateşi ölçüldü maske dağıtıldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yolcu taşıyan araçlar jandarma trafik timlerince denetimden geçiyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yolcu taşıyan araçlar jandarma trafik timlerince denetimden geçiyor.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri sağlık ekipleriyle birlikte Güzelce bölgesindeki servis ve yolcu minibüsleri kontrol etti, sağlık ekiplerince yolcuların ateşleri ölçüldü. Jandarma timleri yolculuk esnasında maskesi bulunmayan yolculara maske ve eldiven dağıttı. - HATAY

Kaynak: İHA