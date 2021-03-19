BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
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BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza

19.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:19

Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne cezaBursa'da ayakta taşıdığı yolcular, açık olan kapıdan dışarı taşar şekilde seyir halindeki minibüs, görenleri hayrete düşürdü.

Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza

Bursa'da ayakta taşıdığı yolcular, açık olan kapıdan dışarı taşar şekilde seyir halindeki minibüs, görenleri hayrete düşürdü. Normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu alan minibüsten 28 kişi çıkarken, zabıta ekipleri sürücüye trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak suçlarından 854 lira ceza kesti.

Bursa'da Santral Garaj ile Cumalızık arasında yolcu taşıyan 16 M 1605 plakalı minibüsün şoförü, koronavirüs pandemisinde alınan tedbirleri hiçe sayarak, normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu aldı. Dolan minibüste, kendilerine yer bulmakta güçlük çeken 3 yolcu ise, minibüsün dışına taştı. 3 yolcu, açık olan kapıya tutunurken, minibüs sürücüsü ise yolcuların canlarını hiçe sayarak bir süre bu şekilde yolculuğuna devam etti. Minibüsten 28 kişinin bulunduğu öğrenildi. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Minibüsü Cumalıkızık Minibüs Durağı'nda park edilmiş halde bulan ekipler, sürücüye trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak suçlarından 854 lira para cezası kesti.

BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
BURSA Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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