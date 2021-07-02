Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı
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Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Haberler | Sağlık

Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı TCDD Eskişehir Garı'na kurulan Aşı Birimi ile yolcuların yanı sıra gar çalışanları da randevusuz bir şekilde aşı oluyor TCDD Eskişehir Garı'na kurulan Aşı Birimi ile yolcuların yanı sıra gar çalışanları da randevusuz bir şekilde aşı oluyor.

Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı

TCDD Eskişehir Garı'na kurulan Aşı Birimi ile yolcuların yanı sıra gar çalışanları da randevusuz bir şekilde aşı oluyor

ESKİŞEHİR - TCDD Eskişehir Garı'na kurulan Aşı Birimi ile yolcuların yanı sıra gar çalışanları da randevusuz bir şekilde aşı oluyor.

TCDD Eskişehir Garı'nda kurulan Aşı Birimi ile giden ve gelen yolcuların yanı sıra gar çalışanları da hemen yanlarında bulunan aşı imkanından yararlandı. Peronların alt kısmında bulunan bir bölüme oluşturulan aşı merkezine trene binen ve trenden inen yolcuların bazılarının uzaktan incelediği, bazılarının ise bavuluyla birlikte Aşı Birimi'nde aşı olmayı bekledikleri gözlendi. Günde yüzlerce yolcunun bulunduğu tren garında, istedikleri aşıyı seçerek, randevusuz bir biçimde, yalnızca gerekli formları doldurarak aşı olan çalışan ve vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyet dikkatlerde kaçmadı.

"Hastane yoğun burası sakin"

TCDD personeli olan İsmail Turan, çalışma yerinde böyle bir birimi kurulmasının kendileri için çok büyük bir kolaylık olduğunu dile getirirken, hastanedeki randevusunu kurulan aşı merkezini beğendiği için iptal ettiğini ve burada aşı olduğunu ifade etti. Turan, "Eskişehir demiryolu personeliyim. Hazır böyle bir imkan varken ikinci aşıyı olalım dedik. Gerçekten büyük kolaylık, geldik hiç sıra beklemedik. Aslında bugün hastane de randevum vardı, kalabalık olunca geri döndüm. Baktım burada böyle bir imkan var hemen aşı oldum. Hem işime yakın hem sakin hem bütün çalışanlar güler yüzlü. İnşallah bu aşılar herkese şifa olur" diye konuşarak aşı hizmetinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aşı olanlardan Erdal Ertuğrul da, Ankara'dan Eskişehir'e geldiğini, tesadüfen TCDD Eskişehir Garı'nda aşı merkezini gördüğü ve aşı olduğunu belirtti. Erdal Ertuğrul hizmetle ilgili, "Normalde kalp ameliyatlıyım. Biraz çekincem vardı, ama şuan herhangi bir sıkıntım yok. Aşı olduğumu anlamadım bile. Sağ olsun doktorlar yardımcı oldu. İnşallah virüsü bu şekilde yeneceğiz. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer vererek temennide bulundu.

Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı
Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı
Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı
Yolculara ve gar çalışanlara aşı kolaylığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut

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