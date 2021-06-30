YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
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YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Örnekleme temelinde PCR testiyle Delta Varyantı araştırılacakİbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen, elinde PCR testi bulunan belirli sayıda yolcu, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm sınır kapılarında örnekleme (sampling) temelinde...

Örnekleme temelinde PCR testiyle Delta Varyantı araştırılacak

İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen, elinde PCR testi bulunan belirli sayıda yolcu, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm sınır kapılarında örnekleme (sampling) temelinde teste tabi tutulmaya başlandı. Bu uygulama ile birlikte son günlerde ortaya çıkan delta varyantı başta olmak üzere diğer varyantlar da araştırılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcular için başlatılan ve kapsamı genişletilen uygulama ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrol noktası sonrasına örnekleme temelinde PCR testi yapılması için bir merkez kuruldu. Yurt dışından gelen bazı yolcuların burada kayıt işlemleri ve Türkiye'de kalacakları adres kayıt altına alınıyor. İşlemlerin ardından yolcuların burada PCR testleri yapılıyor. Testler daha sonra incelenmek üzere hastanelere gönderiliyor. Kapsamı genişletilen uygulama ile birlikte hem yolcuların Türkiye'ye girişlerinde ellerinde bulunan negatif PCR testlerinin doğruluğu ve son günlerde ortaya çıkan Delta varyantına ilişkin verileri tespit edilmiş olacak.

ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE VARYANTLAR İNCELENECEK

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarını sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak şunları söyledi

Aslında biz bu uygulamayı daha önce de başlatmıştık. Özellikle belirlenmiş uçuşlarda ya da hedef ülkelerin uçaklarına giderek örnekleme yöntemiyle PCR testi çalışmalarımızı yapıyorduk. 1 Temmuz itibariyle çeşitli ülkelere yeni yasaklar geldi ve bazı ülkelerden istediğimiz belgelerde artış oldu. Bu kapsamda havalimanında daha önce başlattığımız özellikle transit bölgedeki PCR uygulamalarına bir yenisin daha ekliyoruz. Bu kapsamda yurt dışından gelen yolculara yönelik olarak örnekleme temelinde PCR testi uygulamasını başlattık. Sadece İstanbul Havalimanı olarak değil, tüm uluslararası havalimanlarında eş zamanlı bu uygulamaya hız verildi. Pasaport kontrolüne gelen yolculardan belli sayıda seçeceğiz. Görevli arkadaşlarımız bu yolcuları pasaportlarıyla birlikte bu alana alacak. Kabinlerde sürüntüleri alındıktan sonra kayıtları yapılacak. Daha sonra alınan bu numuneler de çalışılmak üzere hastaneye gönderilecek Örnekleme yöntemiyle gelen yolculardan yeteri kadar numune alıp, özellikle yeni varyantların hangi ülkelerde daha yoğun görüldüğünü bakanlık olarak tespit etmeye çalışacağız. Özellikle pasaport girişlerinde her uçakta belli sayıda yolcuyu seçerek PCR numunelerini alacağız. Yolcularımızı bekletmeyeceğiz, daha sonra çıkan sonuçlara göre bu yolculara karantina veya Valilikler tarafından belirlenmiş yurtlarda karantina şeklindeki uygulamalara başlatıyoruz

YOLCULAR RASTGELE SEÇİLECEK VE ÖRNEKLER ALINACAK

Yarın başlayacak normalleşme süreci ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcular yönelik başlatılan uygulamada Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacak ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14'üncü günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak.

YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI
YOLCULARA ÖRNEKLEME TEMELİNDE PCR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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