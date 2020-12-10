YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATMIŞTI; AYNASINI KIRAN KAMYONCUYU KOVALAYAN MİNİBÜSÇÜYE CEZA KESİLDİ

Minibüs şoförü, -"Bir anlık sinirle durdurmaya çalıştım. Yolcular da biraz panik oldu ister istemez."Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL, Esenyurt'ta, aynasına çarparak kıran kamyonu yakalamak için kovalayan ve minibüsteki yolcuların büyük panik yaşamasına neden olan minibüs...

Minibüs şoförü,

-"Bir anlık sinirle durdurmaya çalıştım. Yolcular da biraz panik oldu ister istemez."

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN/ İSTANBUL, Esenyurt'ta, aynasına çarparak kıran kamyonu yakalamak için kovalayan ve minibüsteki yolcuların büyük panik yaşamasına neden olan minibüs şoförüne ceza kesildi.

Olay dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda meydana gelmişti. Aynasını kıran kamyoncuyu trafikte kovalayan minibüs sürücüsü yolculara korku dolu anlar yaşatmıştı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan ve tehlikeli anların yaşandığı o kovalamacayla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri minibüs şoförünü yakaladı.

"BİR ANLIK SİNİRLE DURDURMAYA ÇALIŞTIM"

Doğan Araslı Bulvarı üzerinde durdurulan minibüs şoförü Önder B.'ye trafiği tehlikeye düşürmekten ceza kesildi. Polis ekiplerine yaşananları anlatan minibüs şoförü, "Esenyurt Meydanı'nda kamyon aynamı kırdı. Ben de durdurmak istedim. Durmadı. Bir anlık sinirle durdurmaya çalıştım. Kaçtı gitti. Bununla alakalı olarak yolcular da biraz panik oldu ister istemez. Benim hatam plakayı almamaktı. Bırakmalıydım" diye konuştu.

Görüntü dökümü----------------Polisin minibüsü durdurması ve şoförün olayı anlatması

-Olaya ait görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı