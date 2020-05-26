Yolcular uçağa anonsla sıra numarasına göre binecek, kuyruk ve temas olmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yolcular uçağa anonsla sıra numarasına göre binecek, kuyruk ve temas olmayacak

HAZİRAN ayında yeniden uçuşlara başlayacak Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda da yeniliklere gidiyor.

Yolcular uçağa anonsla sıra numarasına göre binecek, kuyruk ve temas olmayacak
26.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:16
HAZİRAN ayında yeniden uçuşlara başlayacak Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda da yeniliklere gidiyor.  Yolcular anons ile sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak  

Koronavirüs  nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı. Ekşi, "Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat" diye paylaşımlarda bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Gülçin Ergül Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Yolcular uçağa anonsla sıra numarasına göre binecek, kuyruk ve temas olmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 15:19:49. #1.15#
title