Yolcular, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlamasından memnun oldu

Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasının yürürlüğe girmesi, İstanbul Havalimanı'ndan yolculuk yapacak kişileri memnun etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasının yürürlüğe girmesi, İstanbul Havalimanı'ndan yolculuk yapacak kişileri memnun etti.

İki ülke vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak, diğerinin ülkesinde 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat yapmasını sağlayan uygulama bugün başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle Bakü'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen işçi Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başlatılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yılmaz, uygulamanın büyük bir kolaylık sağlayacağını dile getirerek, "Uygulama, aslında şu ana kadar da hayata geçirilebilirdi. Azerbaycanlı arkadaşlarım da benimle aynı fikirde. İki devlet, tek millet için gerekli bir uygulama. Hayırlı olsun." dedi.

Azerbaycan'da devlet memurluğu yapan Rovshan Mahmutzade ise havalimanından Bakü'ye yolculuk yapacağını, uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Mahmutzade, yeni uygulamayla daha rahat seyahat edeceklerini anlatarak, "Aslında bu uygulama bana göre kardeş olmanın adımları. Daha güzel günlerde ve seyahatlerde buluşmak üzere. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ