Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı
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Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı -Belediye personelinden gururlandıran 30 Ağustos etkinliği Düzce Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümünü unutmadı.

Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı

-Belediye personelinden gururlandıran 30 Ağustos etkinliği

DÜZCE - Düzce Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümünü unutmadı. Özel denetimli belediye otobüsünde farkındalık çalışması yapan Düzce Belediyesi çalışanları, 30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü dolayısıyla okudukları şiirle dinleyenlerin tüylerini diken diken ederken, vatandaşlar alkışlarıyla destek verdiler.

30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi sıra dışı etkinliğe imza attı. Düzce Belediyesi Özel Denetimli Halk otobüsünde gerçekleşen etkinlikte Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri, yolcu gibi bindikleri otobüste birden 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri okumaya başladılar. Belediyenin 5 personeli yolcu duraklarından otobüse tek tek binerek yolculuk yapmaya başladı. Yolu yarısına gelindiğinde 1 personel 30 Ağustos zaferini anlatan şiir okumaya başladı. Ardından diğer 4 kişi de sırayla şiire devam etti. Hem 30 Ağustos 1922 şartlarını hem de büyük zaferin getirdiklerini şiirle anlatan Belediye çalışanlarının şiir okuduğu anları ise bazı yolcular cep telefonlarına kaydetti.

Şiirin sonunda ise yolcular belediye çalışanlarını alkışlarıyla kutladılar.

Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı
Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı
Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı
Yolcular önce şaşırdı, sonra alkışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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