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Yolcular İçin Gümrük Rehberi" Uygulaması Kullanımda

Yurt dışından gelen yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alan yolcu beraberi eşya limitleri ve diğer haklara ilişkin güncel bilgileri içeren "Yolcular İçin Gümrük Rehberi" mobil uygulaması kullanıma açıldı.

Yolcular İçin Gümrük Rehberi

Yurt dışından gelen yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alan yolcu beraberi eşya limitleri ve diğer haklara ilişkin güncel bilgileri içeren "Yolcular İçin Gümrük Rehberi" mobil uygulaması kullanıma açıldı.

Kaynak: Dunya.com

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