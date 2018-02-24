Yolcular İçin Gümrük Rehberi" Uygulaması Kullanımda
Yurt dışından gelen yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alan yolcu beraberi eşya limitleri ve diğer haklara ilişkin güncel bilgileri içeren "Yolcular İçin Gümrük Rehberi" mobil uygulaması kullanıma açıldı.
Yurt dışından gelen yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alan yolcu beraberi eşya limitleri ve diğer haklara ilişkin güncel bilgileri içeren "Yolcular İçin Gümrük Rehberi" mobil uygulaması kullanıma açıldı.
Kaynak: Dunya.com