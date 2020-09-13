Yolcular biletlerini HES kodu olmadan alamıyor
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Yolcular biletlerini HES kodu olmadan alamıyor

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmalar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan biletleme yapamıyor.

Yolcular biletlerini HES kodu olmadan alamıyor
13.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:07

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmalar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan biletleme yapamıyor.

Kırklareli'nde de şehirler arası ve uluslar arası otobüs terminaline bilet almak için gelen vatandaşlara HES kodu soruluyor.

HES kodu olmayan yolculara bilet verilmiyor. Vatandaşlar HES uygulaması üzerinden kodunu alarak biletlerini hemen temin edebiliyor.

Kırklareli'nden Ankara'ya gitmek için bilet almaya gelen Hakan İpek de HES kodunu uygulama üzerinden alarak biletini temin etti.

İpek, AA muhabirine, HES kodu olmadan şehirler arası yolculuğun yasak olduğunu yeni öğrendiğini söyledi.

Hemen kod alarak bilet kestirebildiğini ifade eden İpek, uygulamanın son derece yerinde ve önemli olduğunu ifade etti.

Bu sayede seyahatlerin kısıtlanabileceğini belirten İpek, "Bu şekilde bir uygulama olduğunu bilmiyordum. Sağolsun firmadaki arkadaş bana yardımcı oldu. HES kodumu aldım ve Ankara arabasına bineceğim. Herkese 'hayat eve sığar' diyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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