Yolcular Başkentray'dan Memnun

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Kayaş- Sincan arasında seyahat süresini 49 dakikaya düşüren Başkentray'ı kullanan yolcular, metro konforunda verilen hızlı ve güvenli hizmetin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle 12 Nisan'da hizmete açılan Başkentray'dan yararlanan yolcular, sunulan hizmeti AA muhabirine değerlendirdi.

Üniversite öğrencileri Serdar Başkurt ve Salman Kerim Abalı, Başkentray'ın kendilerine zamandan yaklaşık yarım saat tasarruf sağladığını belirterek, şimdilik bekleme süresinin fazla olduğunu, bunun da ilerleyen zamanlarda çözüleceğini düşündüklerini söyledi.

Firdevs Gürleyik, Başkentray hizmete açılmadan önce ulaşımı dolmuşlarla sağladığını ifade ederek, "Tren dolmuştan daha iyi. Trafiğe girmiyor, açıldığı için memnun oldum. Herkes binsin, sebeplensin, çok güzel oldu." dedi.

Başkentray'ın önceki trenlerden daha hızlı ve konforlu olduğunu vurgulayan Hanifi Yılmaz, engelli kızıyla rahatça trene binebildiğini söyledi. Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Seyhan Ceylan, trenleri önceden devamlı kullandığını belirterek, "Çok mağdur olduk kapalıyken. Şimdi çok mutluyuz, Allah razı olsun. Bir de eşim engelli, şimdi çok iyi oldu, inip binerken sıkıntı yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konforlu ve güvenli tren hizmeti için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Ayşegül Çalışkan, önceden kullandığı otobüsün, Başkentray kadar rahat olmadığını söyledi.

Sezai Tekbalkan, 1993 yılından beri Ankara'da yaşadığını ve 2012'ye kadar işe gidip gelirken banliyö trenlerini kullandığını belirterek, "Eskiden Mamak İstasyonu'nda yarım saat, bir saat beklediğimiz oluyordu. Şimdi hizmete bakıyorum, çok güzel bir hizmet, diyecek bir şey bulamıyorum." diye konuştu.

Başkentray'dan çok memnun olduğunu aktaran Tuğçe Akoğul da sunulan hizmetin devam etmesini istedi.

Şimdilik, günde 129 seferle yolculara hizmet veren Başkentray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 23 Nisan'a kadar ücretsiz yararlanılabilecek.

Seyahat süresi kısaldı

Yatırım bedeli 1 milyar 227 milyon lira olan Başkentray Projesi kapsamında, 36 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı boyunca bir YHT garla 23 banliyö istasyonu yapıldı. İstasyonlar engellilere hizmet edecek şekilde planlanarak, engelsiz hale getirildi.

Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli toplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı.12 karayolu alt ve üst geçidi, 10 yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfez inşa edildi. Hat boyunca inşa edilen alt ve üst geçitlerle araç geçiş güvenliği artırılırken, trafikte bekleme süreleri kaldırıldı.

Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düştü.