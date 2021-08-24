Yolcu360'ın güncellenen mobil uygulamasıyla araç kiralamanın hızı arttı

Yolcu360'ın yenilenen uygulaması, yeni sıralama ve arama kriterleri, araçlar konusunda daha detaylı bir anlatım, artırılmış checkbox sayısı, yalınlaştırılmış üyelik ve giriş sayfalarıyla misafirlere 1 dakikadan daha kısa bir sürede rezervasyon yapma olanağı sağlayacak.

Yolcu360'ın yenilenen uygulaması, yeni sıralama ve arama kriterleri, araçlar konusunda daha detaylı bir anlatım, artırılmış checkbox sayısı, yalınlaştırılmış üyelik ve giriş sayfalarıyla misafirlere 1 dakikadan daha kısa bir sürede rezervasyon yapma olanağı sağlayacak.

Yolcu360 açıklamasına göre, şirket, mobil uygulamasını hız kazandıracak yeniliklerle güncelledi. Misafirlerinden gelen geri bildirimler ile kullanım alışkanlıkları analiz edilerek güncellenen uygulama, 1 dakika içerisinde ideal aracın kiralanmasına olanak tanıyor.

Yenilenen uygulama tüm kampanyaların detaylarına ve katılım koşullarına tek sayfadan ulaşıma imkan tanıyor ve kullanıcıların kampanyalar konusunda kolayca bilgiye ulaşması sağlıyor. Yeni uygulamada misafirler geniş filtreleme seçenekleri ile değerlendirme puanı yüksek tedarikçileri listeleyebilirken, en yüksek puanlı araçları en düşük fiyattan yükseğe doğru sıralayabiliyorlar.

Yolcu360'ın yeni uygulaması, misafirlerin rezervasyon durumu, araç teslim şekli, kilometre limiti, ödeme bilgileri ve hatta tedarikçi rezervasyon numarası dahil tüm detayları aynı sayfada görebilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar uygulamada promosyon kodlarını girerek indirimli araçları anında görebiliyorlar.

Şirketin güncellenen uygulamasının misafirlere sunduğu en önemli yeniliklerden biri de kullanıcının yaşını belirterek araç seçebilecek olması. Genç kullanıcılardan alınan geri bildirim ve kiralama taleplerindeki yönelimin etkili olduğu yenilik ile minimum sürücü yaşı gibi yeni arama filtreleri, her yaşa uygun araçların rahatlıkla seçilebileceği sade bir ara yüz Yolcu360 misafirlerini karşılıyor.

"Dijitalleşmenin hızı kullanıcı davranışlarını da değiştiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolcu360 Teknoloji Direktörü (CTO) M. Utku Altınkaya, Bu yıl Deloitte tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Yolcu360'ın misafir mutluluk saplantılı bir marka konumlandırması ile hareket ettiğini belirtti.

Altınkaya, teknolojik gelişiminin insan hayatını kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini ifade ederek, "Yolcu360 uygulaması ilk günden beri misafir ihtiyaçları ve deneyimine odaklanılarak geliştirildi. Dijitalleşmenin hızı kullanıcı davranışlarını da değiştiriyor ve özellikle yeni nesil kullanıcıların beklentileri günden güne artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lokalde elde ettikleri başarıyı globale taşıma yolculuğunda hep yenilenen ve misafirlerin hayatını kolaylaştıran bir gelişime odaklı olduklarını kaydeden Altınkaya, "Uygulamamız yeni haliyle büyük hız ve kolaylık sağlayacak. Bu uygulamayı geliştirmemizi sağlayan ve Yolcu360'ın misafir mutluluk saplantısını uygulamaya en güzel şekilde yansıtan değerli teknoloji ekibimizin üyeleri, Büşra Aplak'a, Caner Çolakoğlu'na ve Onur Kağan Aldemir'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip