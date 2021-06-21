Yolcu360'da üst düzey atama

Yolcu360, Ferhat Uyanık'ı Global Operasyon Direktörü olarak atadı.

Yolcu360, Ferhat Uyanık'ı Global Operasyon Direktörü olarak atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım'a bağlı olarak görev yapacak ve Yürütme Kurulu'nda yer alacak olan Ferhat Uyanık, şirketin nisan ayı sonunda aldığı ve büyük bir bölümünü global operasyonlara ayırdığı 6 milyon dolarlık Seri A Yatırımı sonrasında gerçekleşecek faaliyetleri yönetecek.

Globalde yeni pazarlar oluşturma ve büyütmeden sorumlu olacak olan Ferhat Uyanık, seyahat teknolojileri sektöründe başarılı bir kariyere sahip.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden 2012 yılında mezun olan Uyanık, turizm sektöründeki deneyimlerinin büyük bir bölümünü iş geliştirme ve yeni sözleşmeler yaparak pazar büyütme konularında çalışarak kazandı. Kariyerinin son 6 yılında Metglobal/ Hotelspro'da farklı görev tanımları ile ilerleme gösteren Uyanık, son olarak Tüm Bölge ve Pazarlardan Sorumlu Global Kontratlar ve Tedarik Yönetimi Direktörü olarak görev yapıyordu.

Çalıştığı pazarlarda, misafirler, paydaşlar, tedarikçiler ve çalışanlar arasındaki anlaşma ve kontratların yönetimini gerçekleştiren Ferhat Uyanık yeni görevinde global trendleri takip ederek Yolcu360'ın Türkiye'deki başarılı operasyonunu yurt dışına taşıyacak. Uyanık, sahip olduğu iş tecrübesiyle Yolcu360'ın global pazarlarda büyümesi ve etkinleşmesi için iş birlikleri geliştirilmesinden, mevcut operasyon ve süreçlerin sürdürülebilirliğinden ve hizmet kalitesinin gelişiminden sorumlu olacak. Uyanık'ın bir başka sorumluluk alanı da Yolcu360'ın misafir mutluluğu odaklı kurum kültürünün yurt dışına da taşınması olacak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz