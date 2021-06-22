Yolcu360'a, "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül
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Yolcu360'a, "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül

Yolcu360'a, 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde elmas ödül
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Yolcu360, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde "diamond (elmas)" ödülüne layık görüldü.

Yolcu360, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde "diamond (elmas)" ödülüne layık görüldü.

Yolcu360'dan yapılan açıklamaya göre, Şikayetvar.com'un gerçek şikayetleri baz alarak, her yıl düzenlediği anketler üzerinden elde ettiği veriler doğrultusunda Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri "A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)"??????? sonuçları açıklandı. "Online Oto Kiralama" kategorisinde birinci olan Yolcu360, elmas ödülü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolcu360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım, "misafir mutluluğu saplantısı" olarak tanımladıkları hizmet yaklaşımının Türkiye'nin en saygın memnuniyet ödüllerinden birini almasından sonsuz mutluluk duyduklarını belirtti.

Saplantılı bir biçimde misafirleri mutlu etmek konusunda kendileriyle yarıştıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Online Oto Kiralama' kategorisinde ödül almamız çok güzel. Ayrıca puanlamanın tümüyle misafir geri bildirimleri ile yapılmış olması anlamını daha da artırıyor. Şikayetvar.com'un ciddi ve istikrarlı sistemine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ancak ödülümüzü misafirlerimizden aldığımızı kabul ediyoruz. Bizim misafir yaklaşımımızı tam olarak, mutlak memnuniyet, maksimum gibi kavramlar değil 'misafir mutluluğu saplantısı' karşılıyor. Operasyon ekibinin misafirlerimize yönelik çözümlerini her duyduğumda, ekibin her bir üyesinin aynı titizlik ve tutku içinde bu yaklaşımı sahiplendiğini anlıyorum. Çok yakında dünyanın birçok kentinde başlayacak olan Yolcu360 operasyonunu benzersiz kılanın da bu olduğunu biliyorum. Operasyon Yöneticimiz Ceyhun Hoşol, Operasyon Direktörümüz Sinem Özkapıcı ve ekiplerine başarımızın mimarları oldukları için en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Umut Yıldırım, Yolcu360'ın 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi olduğunu, 2020 yılında rekor bir büyümeyle 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştıklarını belirtti.

Buna paralel gelirlerin de büyüdüğünü vurgulayan Yıldırım, "2017 yılında 6 milyon TL olan gelir, 2020 yılında 100 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında hedef, 500 milyon TL'yi aşmak. Tüm bu rakamlar somut başarının göstergesi. Şikayetvar.com'un elmas ödülü ise niteliksel büyümemizin sembolü. Biz rakamların en yüksek olduğu noktada bile tek bir misafirimizin mutluluğuna odaklı çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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Yolcu360'a, "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül - Haberler Ekonomi
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