Yolcu360, 6 milyon dolar seri A yatırımı aldı

Araç kiralama startup'ı Yolcu360, yeni hedefleri için 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20'si karşılığında Eksim Holding'e bağlı Eksim Ventures'tan 6 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldı.

Araç kiralama startup'ı Yolcu360, yeni hedefleri için 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20'si karşılığında Eksim Holding'e bağlı Eksim Ventures'tan 6 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldı.

Yolcu360 açıklamasına göre, Silikon Vadisi'nden yola çıkan ve kuruluşundan kısa bir süre sonra hikayesini Türkiye'den devam ettirme kararı alan Yolcu360, söz konusu gelişmeyle dünyaya açılmak ve unicorn olmak için çok önemli bir adım attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolcu360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım, 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçileri varken bu sayının geçen yıl 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştığını ve gelirlerinin de bu sayılara paralel olarak büyüdüğünü bildirdi.

Herkesin istediği anda, istediği yerde ve istediği model kiralık araca ulaşabilmesini "Araç kiralamak ne kolaymış" mottosuyla hayata geçirmeyi başardıklarını aktaran Yıldırım, Yolcu360'ın araç kiralama sektörüne, rekabet eden değil, rekabet edilecek yeni kulvarlar açan bir "oyun değiştirici" olarak misafir mutluluğunu merkeze alan son derece özgün yaklaşımlar kazandırdığını kaydetti.

"Global ölçekte 30 binden fazla lokasyona taşıma hedefimiz var"

Umut Yıldırım, "Yolcu360, tamamen ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir sistem. Dünyada herkesin aracı yok ve artık almasına da gerek yok. Artık Yolcu360 var. Birkaç tıkla bir dakikanın altında istenilen aracın, istenilen lokasyonda ve istenilen zamanda kiralanabilmesini sağlıyoruz. Türkiye'de 2 binden fazla lokasyonda 100 bin araçlık ekosistemimiz ile hizmet veriyoruz. Kısa süre içinde bu operasyonu başta Londra, Paris, Roma, Barcelona gibi metropoller olmak üzere global ölçekte 30 binden fazla lokasyona taşıma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Deloitte tarafından yapılan 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 56'sının araç alma planları için takvim değişikliği yaptığını ve bu değişikliği gerçekleştirenlerin yüzde 41'inin ise araç satın almayı ertelediğini belirten Yıldırım, bu eğilimin, insanların farklı nedenlerden dolayı paylaşım ekonomisine uygun davranmaya başlamasıyla istedikleri ürün ve hizmeti istedikleri zaman kiralayarak ya da paylaşarak değer yaratmaya çalışmalarından kaynaklandığını aktardı.

Yıldırım, otonom araç teknolojilerinin gelecek 10 yıllık sürede araç kiralamayı satın almaya göre daha cazip hale getireceğini kaydetti.

Yolcu360 olarak büyük işler yapmak için bir araya gelmiş bir ekip olduklarını belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirket kültürümüzü pozitiflik, yaratıcılık ve çözüm odaklılık değerlerinin üzerine inşa ettik. Sadece bir hizmet şirketi değil, teknoloji şirketi olmanın getirdiği inovatif düşünce tarzını kültürümüze yerleştirdik. Aynı işi yapan şirketler rakamlarla hareket ederken, biz en kolay, en güvenli ve en ulaşılabilir olma arzusunda tutkulu bir başlangıç yaptık. Bunun karşılığını rakamlarımızda da görüyoruz. Şu anda global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi 'Similarweb.com' araç kiralama kategorisinde dünyada 36'ncı sıradayız. Şimdi ilk baştan beri sahip olduğumuz o tutkuyu, küresel pazarda güçlü bir iş ortaklığıyla başarıya dönüştürme zamanı."

" 'Mutluluk saplantısından' vazgeçmeden yola devam"

Yolcu360 CEO'su Yıldırım, ilk andan itibaren koşulsuz misafir mutluluğuna dayalı bir operasyon yürüttüklerini aktararak, "Farkı yaratanın insan ve hizmet faktörü olduğunu biliyoruz. Araç kiralama sürecine uçtan uca farklılık getirebilmemiz 'misafir mutluluğu saplantımız' sayesinde oldu ve bu saplantıdan vazgeçmeyeceğiz. Yalın bir platform olarak 7/24 ulaşılabilir misafir merkezimiz ve yüzde 100 iade garantisi ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde bizim bu konudaki hassasiyetimizi benimseyerek operasyona değer katan iş ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Yolcu360'ın araç kiralama alışkanlığı olmayan hedef kitleleri harekete geçirerek pazarın dinamiklerini değiştirdiğini ve bu başarıyı küresel pazarda da yakalamak istediklerini vurguladı.

"Araç kiralama, her yıl yüzde 15 büyüyen 100 milyar dolarlık bir sektör"

Umut Yıldırım, araç kiralamanın her yıl yüzde 15 büyüyen 100 milyar dolarlık bir sektör olduğunu belirterek, global hedefleri için 2021 sonunda bir tur daha yapacaklarını, bu turda global yatırımcılar ile çalışmak istediklerini, 15 milyon dolar fon artırımı yapmayı planladıklarını ve global yatırımcılarla görüşmelerin başladığını bildirdi.

Yıldırım, "Globalde de yatırımcılarımız, çözüm ortaklarımız ve misafirlerimiz için 'Araç kiralamak ne kolaymış' dedirtmek istiyoruz. Yolcu360 Seri A yatırımı, mevcut uygulama ve web sitesinin daha yalın ve kullanıcı dostu olması için altyapı yatırımları ile yeni ürün geliştirmeleri için kullanılacak. Şirketler için B2B SAAS ürünü 'global expansion için lokalleşme' ile dünya çapında daha yaygın hale gelen kullan-bırak sistemi hazırlıklarının tamamlanması 2021 hedeflerimiz arasında ilk sıraları alıyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, araç kiralamayı herkes için kolay ve ulaşılabilir yapma hedefiyle 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Yolcu360, 2020'de, son 4 yıldaki yüzde 10 bin 632 rekor büyümeyle "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi" seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak