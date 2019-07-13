Yolcu ve yük taşımacılığında önemli atılımlar hayata geçirilecek

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek.

Yolcu ve yük taşımacılığında önemli atılımlar hayata geçirilecek

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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