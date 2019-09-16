Yolcu valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

Yolcu valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

- Yolcu valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktıGAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından otobanda durdurulan otobüsteki yolculardan birinin valizine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

16.09.2019 11:49

- Yolcu valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından otobanda durdurulan otobüsteki yolculardan birinin valizine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otobandaki kontrol noktasında durdurulan otobüste arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, bir yolcu valisi içerisine gizlenmiş halde 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yolcu valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA
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