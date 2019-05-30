Yolcu uçağı Rusya'da acil iniş yaptı
– Moskova'dan Coharkale'ye gitmek üzere havalanan Airbus A320 yolcu uçağının Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.
– Moskova'dan Coharkale'ye gitmek üzere havalanan Airbus A320 yolcu uçağının Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.
Rus medyası, yangın alarm sisteminin ikaz vermesi sonrası uçağın 2 saat kadar gökyüzünde yakıt tükettikten sonra Şeremetyevo Havalimanı'na iniş yaptığını; olayda kimsenin yaralanmadığını; ikazın araştırıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA