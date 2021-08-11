Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber

Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Erkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Erkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salihli'de 45 ZC 3246 plakalı motosikletiyle Fevzipaşa Üst Caddesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Erkan (24), Alaşehir'den İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi'nin altında kaldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan, sağlık ekibince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edilen 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salihli'de bir markette çalıştığı öğrenilen Erkan'ın, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çukuroba Mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Muslera Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:23:18. #1.16#

title