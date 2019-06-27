Yolcu treninin çarptığı çoban yaralandı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, rayların üzerine çıkan koyununu almak isterken trenin çarptığı çoban Hayrettin Ölgen (63), yaralandı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, rayların üzerine çıkan koyununu almak isterken trenin çarptığı çoban Hayrettin Ölgen (63), yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Hayrettin Ölgen, hayvanları otlatırken, raylara çıkan bir koyununu bulunduğu yerden almak istedi. Ancak bu sırada Uşak- İzmir seferini yapan yolcu treni Hayrettin Ölgen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 metre yükseklikten Irlamaz Çayı'na düşen Ölgen, yaralandı. Hayrettin Ölgen, çağırılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ölgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza yerinde kısa süre bekleyen tren, daha sonra yoluna devam etti.
- Manisa
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Hayrettin Ölgen, hayvanları otlatırken, raylara çıkan bir koyununu bulunduğu yerden almak istedi. Ancak bu sırada Uşak- İzmir seferini yapan yolcu treni Hayrettin Ölgen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 metre yükseklikten Irlamaz Çayı'na düşen Ölgen, yaralandı. Hayrettin Ölgen, çağırılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ölgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza yerinde kısa süre bekleyen tren, daha sonra yoluna devam etti.
- Manisa
Kaynak: DHA
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