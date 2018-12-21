Yolcu Treni Okul Servisine Çarptı: 5 Ölü, 30 Yaralı

Sırbistan'da Niş şehrinden Prokuple'ye giden yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan okul otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Donyemecurovo köyü mevkiinden geçmekte olan yolcu treni; hemzemin geçitten geçen ve içinde öğrencilerin bulunduğu servise çarptı. Kazada serviste bulunan 5 kişinin öldüğü; 10'u ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kazada otobüsün ikiye ayrıldığı; trenin bazı vagonlarının ise raydan çıktığı belirtildi. Sabah 07: 30 sularında meydana gelen kazada, yaralıların Niş şehrindeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Kazadan detay - Tabak

Kaynak: DHA