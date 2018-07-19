Yolcu Treni Alevlerin İçinden Geçti

Yolcu treni alevlerin içinden geçti

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın henüz söndürülemedi,yanan yerin yanında bulunan tren hattından ise yolcu treni alevlerin içinden geçerek yoluna devam etti

OSMANİYE - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı alanda yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri,orman işletmeye bağlı arazözler karadan,yangın söndürme helikopterleri de havadan yangına müdahale etmesine rağmen yangın henüz söndürülemedi. Toprakkale ilçesi Osmaniye-Adana yolu üzerinde bulunan yanan geri dönüşüm fabrikasının yanından geçen tren hattı üzerinden,makinist devasa alevlere aldırmadan yolcu treni alevlerin içinden geçti. O anlar ise kameraya yansıdı. Osmaniye de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.