Yolcu Trafiğinde Yüzde 4 Artış

Turizm ağırlıklı hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı ekim ayında, iç ve dış hat yolcu trafiğinde toplamda 264 bin 065 kişiye ulaştı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanında ekim ayı yolcu sayısı istatistiklerinde artış görüldü.



Yapılan açıklama doğrultusunda; Milas-Bodrum Havalimanında 2017 yılında, bir önceki yılın aynı ekim ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 6 artışla 180 bin 764, dış hat yolcu trafiği 83 bin 301 kişi olmak üzere toplamda yüzde 4 artışla 264 bin 065 yolcuya hizmet verdi.



2017 yılı ekim ayında Milas-Bodrum Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği Bin 454, dış hat uçak trafiği 670 olmak üzere toplamda 2 bin 124'e yükseldi.



Milas-Bodrum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 2 bin 341 ton olarak gerçekleşti.



2017 yılı ekim sonu gerçekleşmelerine göre; 10 aylık dönemde Milas-Bodrum Havalimanından, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyon 298 bin 524 yolcu hizmet aldı.



Hizmet verilen toplam uçak trafiği 26 bin 926'ya, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 5 artışla 31 bin 313 tona ulaştı. - MUĞLA