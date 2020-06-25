Yolcu taşımacılığında yeni kararlar alındı SAMSUN (İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirler kapsamında aldığı yeni kararlar duyuruldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirler kapsamında aldığı yeni kararlar duyuruldu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Samsun'da şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirlerin görüşülmesine ilişkin 25 Haziran tarihli ve 78 sayılı kararıyla; kurulun 1 Haziran tarih ve 60 karar nolu toplantısında alınan kararda ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Kent içi ulaşım araçları (minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler" ve "Karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemler" başlıklı rehberler doğrultusunda Samsun'da şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirler belirtilmişti.

Daha sonra İçişleri Bakanlığının 11 Haziran tarih ve 9288 sayılı genelgesiyle kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına getirilen kısıtlamalar (İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümler hariç) yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak, turizm sezonunun açılması ve Türkiye'ye giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yabancı turistlerin Türkiye'deki turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklendi. Bu kapsamda alınan kararlar neticesinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma araçlarının kurulumuzun 1 Haziran tarih ve 60 karar no.lu toplantısında alınan kararlarda yer alan araç içi oturma planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakılmaksızın hudut kapısına geldiği sıradaki yolcu sayısını artırmamak (ülkemiz içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu almamak) kaydıyla yolcu taşımalarına müsaade edilmesine, 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz içerisinde gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerinde Seyahat İzin Belgesi aranmamasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - SAMSUN

Kaynak: İHA