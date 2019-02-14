Yolcu Taşımacılığı Firmalarından Başkan Gürün'e Teşekkür Ziyareti

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 11 Milyon 186 Bin 400 TL yatırımla hayata geçirilen ve güneş panellerinden oluşan çatısı ile kendi enerjisinin yüzde 80'ini

üreten Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek yeni otogar için teşekkür etti. Yeni otogarın kullanışlı, çevreci, modern bir görünüme sahip olduğunu söyleyen firma yetkilileri alışma döneminde yaşanan sıkıntıların kısa sürede aşıldığını belirttiler. Güneş panelleri ile kendi enerjisinin yüzde 80'ini üreten otogarın vatandaşların da çok ilgisini çektiğini söyleyen firma yetkilileri Türkiye'ye örnek bir projenin Muğla'da olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler.

Çağdaş şehircilik anlayışı ile yerel yönetimlerde Türkiye'ye örnek projeleri Muğla'da hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bunun en güzel örneklerinden birinin kendi enerjisinin yüzde 80'ini güneşten üreten Menteşe Şehirlerarası otogarı olduğunu belirtti. Gürün; "Yerel yönetimler olarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran, yaşam standartlarını arttıran, çevreci, günümüz teknolojilerine uyumlu, şehrimize yarar getiren ve en önemlisi Türkiye'ye örnek projeleri Muğlamızda hayata geçiriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Menteşe Şehirlerarası Otogarımız ve güneş panellerinden oluşan çatısı. Güneşlenme süresi olarak Türkiye ortalamasının üstünde olan Muğlamızda çatısından elde ettiği enerji ile tükettiği enerjinin yüzde 80'in üretiyor. Çatısı ve mimarisi ile çevreci, konum olarak şehir içi trafiğini rahatlatan yeni Menteşe Şehirlerarası otogarımızdan firmalarımızın ve en önemlisi vatandaşlarımızın memnun olması bizleri mutlu etti. Bodrum'da da şehir içi trafiğini rahatlatacak ve çatısı ile kendi enerjisini üretecek yeni otogarımızın inşaatına başladık. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Muğlamız hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA