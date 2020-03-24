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Antalya, Güncel

Yolcu taşıma kapasitesi yarıya indi, marketlere yeni düzenleme geldi

Antalya'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda marketler 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet verirken, market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

24.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:04
Yolcu taşıma kapasitesi yarıya indi, marketlere yeni düzenleme geldi

Antalya'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda marketler 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet verirken, market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Ayrıca toplu taşımada en fazla yüzde 50 oranında yolcu taşıyabilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, vatandaşların Korona virüsünden korunması amacıyla olağanüstü görüşmede kararlar alındı. Bu kapsamda Antalya'da da tüm marketlerin 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet vermesine, market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olmasına, tüm marketlerin, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asacakları afişlerle duyurmalarına karar verildi. Ayrıca market içerisinde belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin marketlerce alınmasına, market içerisinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmamasına, market görevlilerinin aynı zamanda içeriye girmek için dışarıda bekleyen müşterilere aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatmalarına, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afişler asılması kararlaştırıldı.

Yüzde 50 yolcu taşıma

Genelge ile tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin en fazla yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecekleri karara bağlandı. Araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda biri koridor, diğeri cam kenarı gibi, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Kararların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi.

Kural ihlaline para cezası

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL, idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek adli makamlara bildirilmesine ve iş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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