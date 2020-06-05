Yolcu sayısı 8.5 kat, sefer sayısı ise 5.5 kat arttı
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Yolcu sayısı 8.5 kat, sefer sayısı ise 5.5 kat arttı

Yolcu sayısı 8.5 kat, sefer sayısı ise 5.5 kat arttıKORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kalkmasından sonra tarifeli otobüsle yolcu taşımacılığında artış yaşandı.

05.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:19

Yolcu sayısı 8.5 kat, sefer sayısı ise 5.5 kat arttı

KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kalkmasından sonra tarifeli otobüsle yolcu taşımacılığında artış yaşandı. Tavan fiyat uygulamasına rağmen yolcu sayısı 8.5 kat artarken, sefer sayısı ise 5.5 kat arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kaldırılmasının ardından, tarifeli otobüsle yolcu taşımacılığında artış yaşandı. Normalleşme sürecinde, birçok vatandaş memleketlerine gitmek için otobüs yolculuğunu tercih etti. 29 Mayıs Cuma günü 7 bin 227 yolcu taşınırken, bu sayı 1 Haziran Pazartesi günü 61 bini geçti. Şehirlerarası yolcu sayısında 8.5 kat artış yaşanırken, firmalar sefer sayılarını 5.5 kat artırdı. Sefer yapan firma sayısı ise 2.5 kat yükseldi. İzmir'de de birçok yolcu şehirlerarası seyahat etmek için otogarı doldurdu. Otobüslerin yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıması nedeniyle uygulanan tavan fiyata rağmen, otogarlar boş kalmadı. İzmir Otogarı'nda geleneklerden vazgeçmeyerek grup halinde asker uğurlaması yapan aile dikkat çekti.

'GELENEKLERİMİZİ BOZMADIK'

Asker uğurlaması yapan Meral Sadık, "Çok sevdiğim bir komşumun oğlu Ankara Mamak'a gidiyor askerlik için. Üzgünüz ama anneye moral vermeye çalışıyoruz. Hepimiz maskeliyiz. Gelenek ve göreneklerimizi bozmadık" diye konuştu.

Ailesi ile Van'a giden Hasan Duyar, "Bugün baya bir kalabalık. İzmir'de çalışıyordum, 15 günlük yıllık iznimi kullanacağım. Ben, eşim ve oğlum memlekete gidiyoruz. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok. Memleket ve aile özlemi her şeyin üstüne geçiyor bazen" dedi.

Bodrum'a giden Fevzi Bayrak ise, "Orada sıkıldığı için eşimin yanına gidiyorum. Mecburen izin aldım işten, gidiyorum. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum ama garajlar çok kalabalık. Otogar henüz eski günlerine dönmedi. İnsanlar tedirgin" dedi.

'YURTTAN EŞYALARIMI ALDIM, AİLEMİN YANINA DÖNÜYORUM'

Ailesinin yanına Ödemiş'e giden üniversite öğrencisi Nazlı Akça ise, "Ailemin yanındaydım ama yurttan eşyalarımı almam gerekiyordu. Yurda geldim, eşyalarımın bir kısmını topladım şimdi geri döneceğim. Biletim 20 TL idi ama 30 TL'ye çıkmış. Ama bunu tahmin etmiştim. Normalde gelmeyecektim ama zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Yolcu sayısı 8.5 kat, sefer sayısı ise 5.5 kat arttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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